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Кулеба підтримав звинувачення проти РФ у кібератаках щодо розробників вакцини COVID-19

Четвер, 16 липня 2020, 19:41

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розділяє стурбованість Британії, США і Канади з приводу кібератак Росії проти розробників вакцини COVID-19.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Я приєднуюся до британських, канадських і американських партнерів у вираженні стурбованості з приводу російських кібератак проти розробників вакцини COVID-19. Україна роками страждає від російських кібератак і наполягає на тому, що міжнародне право повністю застосовано до кіберпростору. Порушення не повинні залишатися безкарними", - заявив міністр.

Нагадаємо, Велика Британія, Сполучені Штати та Канада звинуватили Росію в четвер у спробі вкрасти інформацію від дослідників, які шукають вакцину від хвороби COVID-19.

Три країни стверджують, що хакерська група APT29, також відома як Cozy Bear і вважається частиною російської розвідувальної служби, атакує академічні та фармацевтичні дослідницькі інститути, що займаються розробкою коронавірусної вакцини.

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