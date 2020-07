Кулеба підтримав звинувачення проти РФ у кібератаках щодо розробників вакцини COVID-19

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розділяє стурбованість Британії, США і Канади з приводу кібератак Росії проти розробників вакцини COVID-19.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Я приєднуюся до британських, канадських і американських партнерів у вираженні стурбованості з приводу російських кібератак проти розробників вакцини COVID-19. Україна роками страждає від російських кібератак і наполягає на тому, що міжнародне право повністю застосовано до кіберпростору. Порушення не повинні залишатися безкарними", - заявив міністр.

I join @DominicRaab, Canadian & U.S. partners in voicing concern over Russian cyber attacks against COVID-19 vaccine developers. Ukraine has suffered Russian cyber attacks for years & insists the international law fully applies to cyber space. Violations should not go unpunished.