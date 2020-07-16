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Кулеба поддержал обвинения против РФ в кибератаках на разработчиков вакцины COVID-19

Четверг, 16 июля 2020, 19:41

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разделяет обеспокоенность Британии, США и Канады по поводу кибератак России против разработчиков вакцины COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Я присоединяюсь к британским, канадским и американским партнерам в выражении озабоченности по поводу российских кибератак против разработчиков вакцины COVID-19. Украина годами страдает от российских кибератак и настаивает на том, что международное право полностью применимо к киберпространству. Нарушения не должны оставаться безнаказанными", - заявил министр.

Напомним, Великобритания, Соединенные Штаты и Канада обвинили Россию в четверг в попытке украсть информацию от исследователей, которые ищут вакцину от болезни COVID-19.

Три страны утверждают, что хакерская группа APT29, также известная как Cozy Bear и считается частью российской разведывательной службы, атакует академические и фармацевтические исследовательские институты, занимающиеся разработкой коронавирусной вакцины.

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