Кулеба поддержал обвинения против РФ в кибератаках на разработчиков вакцины COVID-19

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разделяет обеспокоенность Британии, США и Канады по поводу кибератак России против разработчиков вакцины COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Я присоединяюсь к британским, канадским и американским партнерам в выражении озабоченности по поводу российских кибератак против разработчиков вакцины COVID-19. Украина годами страдает от российских кибератак и настаивает на том, что международное право полностью применимо к киберпространству. Нарушения не должны оставаться безнаказанными", - заявил министр.

I join @DominicRaab, Canadian & U.S. partners in voicing concern over Russian cyber attacks against COVID-19 vaccine developers. Ukraine has suffered Russian cyber attacks for years & insists the international law fully applies to cyber space. Violations should not go unpunished.