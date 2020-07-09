Белград посилює карантин попри протести, але без комендантської години

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч оголосила нові карантинні заходи для Белграда, серед яких немає комендантської години. Його можливе введення призвело до масових протестів в місті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сербський телеканал РТС.

Перший захід - заборона на проведення публічних зібрань понад 10 осіб у приміщенні і на вулиці.

Друга захід - обмеження кількості людей в приміщенні. Кожна установа повинна буде чітко вказати, скільки людина може перебувати всередині. На людину має бути чотири квадратних метрів території.

Третій захід - обмежити робочий час приміщень з 9 години вечора до 6 години ранку. Для відкритих майданчиків і садів робочий час залишається з 11 години вечора до 6 години ранку.

Брнабіч сказала, що президент Александар Вучич мав рацію, коли попросив ввести комендантську годину. Однак вона сказала, що для цього необхідне введення надзвичайного стану, тоді як в Белграді на даний момент оголошено надзвичайну ситуацію.

Нагадаємо, в останні два дні у Белграді відбувалися масові протести зі спробою штурму парламенту після заяви президента про посилення карантину та запровадження комендантської години.

Як відомо, Сербія увійшла до списку 15 безпечних країн, для яких Євросоюз погодився відкрити зовнішні кордони. Проте не всі країни ЄС вирішили дозволити в'їзд сербських громадян.