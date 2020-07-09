Белград усиливает карантин, несмотря на протесты, но без комендантского часа

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич объявила новые карантинные меры для Белграда, среди которых нет комендантского часа. Его возможное введение привело к массовым протестам в городе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербский телеканал РТС.

Первая мера - запрет на проведение публичных собраний более 10 человек в помещении и на улице.

Вторая мера - ограничение количества людей в помещении. Каждое учреждение должно будет четко указать, сколько человек может находиться внутри. На человека положено четыре квадратных метра территории.

Третья мера - ограничить рабочее время помещений с 9 часов вечера до 6 часов утра. Для открытых площадок и садов рабочее время остается с 11 часов вечера до 6 часов утра.

Брнабич сказал, что президент Александар Вучич был прав, когда попросил ввести комендантский час и что он даст 100-процентный результат. Однако она сказала, что для этого необходимо введение чрезвычайного положения, тогда как в Белграде на данный момент объявлена чрезвычайная ситуация.

Напомним, в последние два дня в Белграде проходили массовые протесты с попыткой штурма парламента после заявления президента об усилении карантина и введении комендантского часа.

Как известно, Сербия вошла в список 15 безопасных стран, для которых Евросоюз согласился открыть внешние границы. Однако не все страны ЕС решили разрешить въезд сербских граждан.