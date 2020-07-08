Нідерланди закрили кордон для Сербії і Чорногорії через тиждень після відкриття

Нідерланди через тиждень після відкриття закрили свої кордони для жителів Сербії та Чорногорії у середу, посилаючись на швидке поширення коронавірусу в обох країнах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.nl.

Мандрівники з Сербії та Чорногорії знову змогли подорожувати до Нідерландів з 1 липня, коли Амстердам, дотримуючись вказівок Європейського Союзу знову відкрив свої кордони для жителів 14 країн з-за меж ЄС.

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"На жаль, ситуація в Сербії та Чорногорії погіршилася настільки, що Кабмін вирішив знову застосувати заборону на поїздки для захисту здоров'я населення в Нідерландах", - пояснив міністр юстиції Фердинанд Грапперхаус.

Міністерство закордонних справ Нідерландів рекомендує подорожувати до Сербії і Чорногорії лише в разі крайній необхідності.

Сербія оголосила про посилення карантину і комендантську годину в Белграді через сплеск COVID-19, що спричинило протести і штурм парламенту у сербській столиці.

Раніше в середу Австрія винесла попередження про подорожі до Болгарії, Румунії та Молдови через погіршення ситуації з коронавірусом там.