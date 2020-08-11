Посли G7 обговорили з новим віцепрем'єром продаж "Мотор Січі" китайцям

Посли країн "Великої сімки" України обговорили з новим віцепрем'єром з питань стратегічних галузей промисловості Олегом Уруським питання охорони технологій подвійного призначення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів у Twitter.

"Під час нещодавньої зустрічі посли країн G7 привітали віцепрем'єр-міністра Уруського з призначенням і наголосили на важливості збереження прогресу в реформуванні оборонної промисловості та охорони технологій подвійного призначення для захисту економічної та національної безпеки", - йдеться у повідомленні.

In a recent meeting, the G7 Ambassadors congratulated Deputy Prime Minister Oleh Uruskyy on his appointment. They stressed the importance of maintaining progress on reforming the defense industry and protecting sensitive technology to safeguard economic and national security. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) August 11, 2020

Очевидно, однією з головних тем зустрічі було питання продажу компанії "Мотор Січ" китайському концерну.

Дочірня компанія китайської Beijing Skyrizon та DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського і її афільовані компанії 4 серпня спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет України про покупку акцій "Мотор Січ".

Напередодні стало відомо, що група DCH досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited про спільну діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, заводу "Мотор Cіч".

У грудні 2019-го президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям. За його словами унікальні розробки ДП "Івченко-Прогрес", запатентовані як в Україні, так і в інших країнах, залишаться інтелектуальною власністю підприємства і не будуть продані разом з акціями АТ "Мотор Січ".

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". У разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку, інвестори зобов'язалися надати авіабудівної галузі України грантове фінансування на суму 100 млн доларів. Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".