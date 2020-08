Посли G7 обговорили з новим віцепрем'єром продаж "Мотор Січі" китайцям

Посли країн "Великої сімки" України обговорили з новим віцепрем'єром з питань стратегічних галузей промисловості Олегом Уруським питання охорони технологій подвійного призначення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів у Twitter.

"Під час нещодавньої зустрічі посли країн G7 привітали віцепрем'єр-міністра Уруського з призначенням і наголосили на важливості збереження прогресу в реформуванні оборонної промисловості та охорони технологій подвійного призначення для захисту економічної та національної безпеки", - йдеться у повідомленні.

In a recent meeting, the G7 Ambassadors congratulated Deputy Prime Minister Oleh Uruskyy on his appointment. They stressed the importance of maintaining progress on reforming the defense industry and protecting sensitive technology to safeguard economic and national security.