Послы G7 обсудили с новым вице-премьером продажу "Мотор Сичи" китайцам

Послы стран "Большой семерки" в Украине обсудили с новым вице-премьером по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским вопрос охраны технологий двойного назначения.

"Во время недавней встречи послы стран G7 поздравили вице-премьер-министра Уруского с назначением и подчеркнули важность сохранения прогресса в реформировании оборонной промышленности и охраны технологий двойного назначения для защиты экономической и национальной безопасности", - говорится в сообщении.

In a recent meeting, the G7 Ambassadors congratulated Deputy Prime Minister Oleh Uruskyy on his appointment. They stressed the importance of maintaining progress on reforming the defense industry and protecting sensitive technology to safeguard economic and national security.