Послы G7 обсудили с новым вице-премьером продажу "Мотор Сичи" китайцам

Послы стран "Большой семерки" в Украине обсудили с новым вице-премьером по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским вопрос охраны технологий двойного назначения.

"Во время недавней встречи послы стран G7 поздравили вице-премьер-министра Уруского с назначением и подчеркнули важность сохранения прогресса в реформировании оборонной промышленности и охраны технологий двойного назначения для защиты экономической и национальной безопасности", - говорится в сообщении.

In a recent meeting, the G7 Ambassadors congratulated Deputy Prime Minister Oleh Uruskyy on his appointment. They stressed the importance of maintaining progress on reforming the defense industry and protecting sensitive technology to safeguard economic and national security. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) August 11, 2020

Очевидно, что одной из главных тем встречи был вопрос продажи компании "Мотор Сич" китайскому концерну.

Дочерняя компания китайской Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич".

Накануне стало известно, что группа DCH Александра Ярославского достигла договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited о совместной деятельности по развитию украинского авиастроения и, в частности, завода "Мотор Cіч".

В декабре 2019-го года президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям. По его словам уникальные разработки ГП "Ивченко-Прогресс", запатентованные как в Украине, так и в других странах, останутся интеллектуальной собственностью предприятия и не будут проданы вместе с акциями АО "Мотор Сич".

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку, инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 млн долларов. Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".