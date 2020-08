Президент Евросовета заявил Путину, что кризис в Беларуси урегулирует только диалог

Президент Европейского Совета Шарль Мишель обсудил ситуацию в Беларуси с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мишель написал в Twitter.

"Я только что обсуждал ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным. Только мирный и по-настоящему всесторонний диалог может урегулировать кризис в Беларуси", - говорится в сообщении.

I just discussed the situation in #Belarus with President Putin of Russia @KremlinRussia_E



Only peaceful and truly inclusive dialogue can resolve the crisis in BY. #EUCO #EU27