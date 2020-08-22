Ліхтенштейн хоче відсудити у Чехії втрачене після Другої світової майно

Крихітна альпійська держава Ліхтенштейн почала судовий процес по поверненню частини земель, конфіскованих Чехословаччиною у її правлячої сім'ї в кінці Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Цього тижня Ліхтенштейн подав офіційну скаргу до Європейського суду з прав людини, заявивши про "нехтування" Чеською Республікою питанням повернення майже півмільйона акрів землі і деяких з найвеличніших замків і палаців Європи. Вони були конфісковані в 1945 році.

"Для нас незаконне застосування чехословацьких декретів і наслідки цього були невирішеним питанням. Експропріація без компенсації неприпустима", - заявила міністр закордонних справ Ліхтенштейну Катрін Еггенбергер.

Центральним питанням є декрет, яким післявоєнний чехословацький уряд визначив правлячий дім Ліхтенштейна та 38 інших сімей як "німецькі", і таким чином позбавив їх майна та активів через нацистську військову провину.

Йдеться про землі, які більш ніж в 10 разів перевищують площу нинішнього Князівства Ліхтенштейн, а також про деякі з найбільших палаців і аристократичних резиденцій Центральної Європи. Зокрема, йдеться про два об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: розлогий неоготичний Замок Ледніце – дім сім'ї Ліхтенштейнів протягом більше 700 років - і бароковий замок Валтіце.

Хоча спірні активи, які раніше належали правлячому дому Ліхтенштейну, є найбільш цінними в цій справі, ті, що пов'язані з 38 іншими особами, включають корпоративні холдинги та ділові інтереси.

"[Справа] пов'язана з фундаментальними питаннями суверенітету. Ми робимо це не тільки тому, що в цьому замішаний Княжий дім. Це стосується всіх 39 наших громадян . Чим менша країна, тим важливіше відстоювати свої права",-сказала Еггенбергер.

Мартін Смолек, заступник міністра закордонних справ Чехії, заявив, що його країна попередньо вважає, що ця справа не повинна розглядатися ЄСПЛ, оскільки Страсбурзький суд не займається питаннями, що відносяться до періоду до розробки Європейської конвенції з прав людини.

І він, і глава МЗС Ліхтенштейну висловили сподівання, що ця справа не зашкодить їхнім стосункам. Дипломатичні відносини між двома країнами були офіційно встановлені тільки в 2009 році в результаті тривалої суперечки.