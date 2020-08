Парламентарі 12 країн закликали світ не забувати про агресію РФ проти України

Парламентарі 12 країн світу у спільному зверненні закликали світ не забувати про триваючу російську агресію проти України.

Як пише "Європейська правда", звернення оприлюднив Стюарт МакДональд, заступник голови групи дружби з Україною у парламенті Британії.

"Парламентарі Європи, Австралії та Канади об’єднуються, щоб запевнити у солідарності та дружбі з українським народом у 29-ту річницю незалежності. Мир настане", - написав Стюарт МакДональд.

🇺🇦 Parliamentarians from Europe, Australia and Canada join to reassert our solidarity and friendship with the citizens of Ukraine on their 29th Independence Day. Peace will come. pic.twitter.com/0k3dwzyRBg