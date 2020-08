Парламентарии 12 стран призвали мир не забывать об агрессии РФ против Украины

Парламентарии 12 стран мира в совместном обращении призвали мир не забывать о продолжающейся российской агрессии против Украины.

Как пишет "Европейская правда", обращение обнародовал Стюарт МакДональд, заместитель председателя группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании.

"Парламентарии Европы, Австралии и Канады объединяются, чтобы заверить в солидарности и дружбе с украинским народом в 29-ю годовщину независимости. Мир наступит", - написал Стюарт МакДональд.

🇺🇦 Parliamentarians from Europe, Australia and Canada join to reassert our solidarity and friendship with the citizens of Ukraine on their 29th Independence Day. Peace will come. pic.twitter.com/0k3dwzyRBg