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Парламентарии 12 стран призвали мир не забывать об агрессии РФ против Украины

Понедельник, 24 августа 2020, 13:59

Парламентарии 12 стран мира в совместном обращении призвали мир не забывать о продолжающейся российской агрессии против Украины.

Как пишет "Европейская правда", обращение обнародовал Стюарт МакДональд, заместитель председателя группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании.

"Парламентарии Европы, Австралии и Канады объединяются, чтобы заверить в солидарности и дружбе с украинским народом в 29-ю годовщину независимости. Мир наступит", - написал Стюарт МакДональд.

Под обращением стоят подписи парламентариев Великобритании - МакДональда и четырех его коллег, также Германии, Швеции, Норвегии, Польши, Латвии, Грузии, Молдовы, Румынии, Португалии, Канады и Австралии.

"Россия продолжает с оружием нарушать территориальную целостность Украины. Это еще одна страна на европейском континенте, чьи границы пытаются изменить силой ... Украина не должна быть забытой в мире, где предостаточно вопросов, претендующих на международное внимание", - отмечают они.

Парламентарии напоминают, что война на Донбассе длится уже более 6 лет, унесла жизни более 13 000 человек и заставила покинуть свои дома более 1,5 млн человек. Также напоминают о сбитом российским "Буком" рейсе МН17, на борту которого погибли 298 граждан разных стран мира.

"В День независимости Украины мы заверяем в нашей дружбе с украинским народом. Мы возобновим наши усилия по поддержке Украины и ее союзников для достижения мира", - заключают в обращении.

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