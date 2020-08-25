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Грета Тунберг після річної перерви повертається до школи

Вівторок, 25 серпня 2020, 11:39

17-річна шведська екологічна активістка Грета Тунберг оголосила, що після річної перерви повертається до школи. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Моя академічна відпустка закінчилася, так здорово знову повернутися в школу!" - написала Тунберг у своєму Twitter. Вона опублікувала свою фотографію з рюкзаком поруч з велосипедом. 

Молода екоактивістка зі Швеції торік у червні вирішила зробити перерву у навчанні заради діяльності на захист клімату, закликаючи світових лідерів робити більше, аби протистояти його змінам. З того часу Тунберг проходила навчання дистанційно.

Тунберг зустрічалася з колишнім президентом США Бараком Обамою та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, отримала ключі від міста Монреаль і подорожувала  Північною Америкою на електромобілі Tesla, що належить Арнольду Шварценеггеру.

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