Грета Тунберг після річної перерви повертається до школи

17-річна шведська екологічна активістка Грета Тунберг оголосила, що після річної перерви повертається до школи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Моя академічна відпустка закінчилася, так здорово знову повернутися в школу!" - написала Тунберг у своєму Twitter. Вона опублікувала свою фотографію з рюкзаком поруч з велосипедом.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI