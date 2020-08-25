Грета Тунберг після річної перерви повертається до школи

17-річна шведська екологічна активістка Грета Тунберг оголосила, що після річної перерви повертається до школи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Моя академічна відпустка закінчилася, так здорово знову повернутися в школу!" - написала Тунберг у своєму Twitter. Вона опублікувала свою фотографію з рюкзаком поруч з велосипедом.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020

Молода екоактивістка зі Швеції торік у червні вирішила зробити перерву у навчанні заради діяльності на захист клімату, закликаючи світових лідерів робити більше, аби протистояти його змінам. З того часу Тунберг проходила навчання дистанційно.

Тунберг зустрічалася з колишнім президентом США Бараком Обамою та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, отримала ключі від міста Монреаль і подорожувала Північною Америкою на електромобілі Tesla, що належить Арнольду Шварценеггеру.