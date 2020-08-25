Грета Тунберг после годичного перерыва возвращается в школу

17-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг объявила, что после летних каникул возвращается в школу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мой академический отпуск закончился, так здорово снова вернуться в школу!" - написала Тунберг в своем Twitter. Она опубликовала свою фотографию с рюкзаком рядом с велосипедом.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020

Юная экоактивистка из Швеции в июне прошлого года решила сделать перерыв в учебе ради деятельности в защиту климата, призывая мировых лидеров делать больше, чтобы противостоять его изменениям. С тех пор Тунберг проходила обучение дистанционно.

Тунберг встречалась с бывшим президентом США Бараком Обамой и канцлером Германии Ангелой Меркель, получила ключи от города Монреаль и путешествовала по Северной Америке на электромобиле Tesla, принадлежащем Арнольду Шварценеггеру.