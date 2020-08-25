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Грета Тунберг после годичного перерыва возвращается в школу

Вторник, 25 августа 2020, 11:39

17-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг объявила, что после летних каникул возвращается в школу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мой академический отпуск закончился, так здорово снова вернуться в школу!" - написала Тунберг в своем Twitter. Она опубликовала свою фотографию с рюкзаком рядом с велосипедом. 

Юная экоактивистка из Швеции в июне прошлого года решила сделать перерыв в учебе ради деятельности в защиту климата, призывая мировых лидеров делать больше, чтобы противостоять его изменениям. С тех пор Тунберг проходила обучение дистанционно.

Тунберг встречалась с бывшим президентом США Бараком Обамой и канцлером Германии Ангелой Меркель, получила ключи от города Монреаль и путешествовала по Северной Америке на электромобиле Tesla, принадлежащем Арнольду Шварценеггеру.

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