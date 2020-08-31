Суд по MH17: 76 родичів жертв катастрофи хочуть виступити на слуханнях

76 родичів жертв катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 в небі над Донбасом у 2014 році хочуть виступити у суді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dutch News.

Судовий процесс у справі МН17, що почався в березні, все ще знаходиться на попередній стадії. У понеділок слухання були зосереджені на питаннях, піднятих адвокатами, що представляють близько 450 родичів загиблих в авіакатастрофі.

"Мова йде про справедливість, чесність, злочин і покарання", - сказала адвокат Арлетт Шейнс від імені найближчих родичів.

Вона також виклала юридичну аргументацію на користь того, щоб дозволити окружному суду Гааги також виносити рішення щодо будь-яких майбутніх цивільних позовів про фінансову компенсацію.

В цілому 76 родичів заявили, що хочуть звернутися до суду – з них 66 хочуть зробити це особисто і 10 з іншого місця.

Ще 127 родичів хочуть подати письмову заяву про шкоду, завдану жертвам, а 316 родичів вказали, що хочуть подати заяву на отримання (фінансової) компенсації.

Адвокати родичів вважають, що кожна людина буде говорити від 15 до 20 хвилин - термін, узгоджений з прокурором.

Адвокати Олега Пулатова, єдиного підозрюваного, який у судовому процесі представлений захистом, повідомили суду, що вони не змогли поїхати в Росію, щоб зустрітися зі своїм клієнтом під час двомісячної літньої перерви в слуханнях. Решту трьох - Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка - судять заочно, без юридичного представництва.

Четверо підозрюваних звинувачуються в заподіянні авіакатастрофи рейсу MH17, що спричинила загибель всіх людей на борту, а також в їх вбивстві.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Цим кроком уряд Нідерландів хоче підтримати окремі скарги родичів загиблих, які вже звернулися до ЄСПЛ.

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