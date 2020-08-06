У Польщі найбільше зростання випадків коронавірусу з початку епідемії – 726 за добу

У Польщі протягом минулої доби виявили 726 нових заражень коронавірусом – це найбільше число нових випадків від самого початку епідемії в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

В останні дні в Польщі фіксується зростання щоденної захворюваності COVID-19. У вівторок був зафіксований попередній рекорд - 680 нових заражень.

Загальна кількість виявлених випадків коронавірусу в Польщі з початку епідемії становить 49 515.

За даними МОЗ Польщі, всього з початку епідемії від коронавірусної хвороби померли 1774 особи. За останню добу зафіксували 18 летальних випадків.

Видужали з початку епідемії 35 642 пацієнти.

Слід зазначити, що МОЗ Польщі заявив про повернення обмежень в 19 повітах, найбільш уражених захворюванням.

Заходи передбачають обов'язкове носіння масок і використання тільки половини місць у громадському транспорті, заявив заступник міністра охорони здоров'я Януш Цешинський.

"Ми також обмежимо кількість людей, які зможуть бути присутніми на весіллях, похоронах та інших урочистостях", - сказав він.