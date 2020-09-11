Згорілий табір мігрантів на Лесбосі планують відновити, попри спротив місцевих мешканців

Влада Греції поки налаштована відновлювати найбільший табір мігрантів, вщент знищений пожежею, на тому ж місці - попри спротив місцевих мешканців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kathimerini.

З ночі, відколи близько 13 тисяч мешканців табору залишились без даху над головою, минуло дві доби, але більшість людей досі ніде не розселені. Ситуацію додатково ускладнює те, що після пожежі 35 осіб, у яких вже підтвердили коронавірус, зникли і можуть далі поширювати зараження.

Читайте також Макрон і Меркель запропонували прийняти в ЄС 400 дітей зі згорілого табору мігрантів

408 неповнолітніх мігрантів вже перевезли з Лесбосу до Фессалонік спеціальними авіарейсами за екстрені кошти, виділені Єврокомісією. Також 10 вересня з острова вивезли деяких жінок з дітьми, які опинились в особливо скрутній ситуації. Для тих, хто залишається на острові, органи влади організували роздачу їжі тричі на день.

Найближчими днями на території поблизу згорілого табору збираються встановити великі намети, щоб тимчасово розмістити людей, але значну проблему створює протест місцевих мешканців та влади.

Роботи з відновлення табору частково вже почали, але люди заблокували дорогу, вимагаючи перемістити табір кудись інде. Як повідомляли кореспонденти, переміститися з переповненої Морії хотіли б і самі мігранти.

Читайте також Німецькі депутати закликали переселити 5000 біженців з Греції після пожежі на Лесбосі

Їхню позицію поділяє і місцева влада. Мер найближчого до табору великого міста Мітілени Стратіс Кітеліс вчора заявляв ЗМІ, що він "робитиме усе можливе", щоб табір у Морії закрили зовсім, та наполягатиме, щоб на Лесбосі більше не було мігрантських таборів.

Міністр з питань імміграції Нотіс Мітаракіс у відповідь на запитання, що робити з людьми, які ночують просто неба, звинуватив у ситуації місцеву владу.

"Ми дали розпорядження встановити тимчасові споруди, де люди зможуть спати у безпеці. На жаль, зустрічною пропозицією місцевої влади було, що "усі мають виїхати сьогодні ж", це письмова позиція мера Мітілен", - заявив міністр.

На цей час влада налаштована все ж відновлювати табір на тому самому місці, "як тільки пристрасті вщухнуть".

10 вересня на Лесбос приїздив віцепрезидент Єврокомісії Маргаритіс Схінас, аби подати сигнал, що ЄС готовий допомогти Греції вирішувати ситуацію.

Цього ж дня депутати німецького Бундестагу звернулися до уряду із закликом перемістити в Німеччину 5 тисяч біженців з Лесбосу.

Згодом Париж і Берлін виступили з ініціативою прийняти в країнах Євросоюзу близько 400 дітей-мігрантів з табору без супроводу батьків.