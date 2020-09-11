Сгоревший лагерь мигрантов на Лесбосе хотят восстановить, несмотря на сопротивление местных жителей

Власти Греции пока настроены восстанавливать крупнейший лагерь мигрантов, полностью уничтоженный пожаром, на том же месте - несмотря на сопротивление местных жителей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kathimerini.

С тех пор как около 13 000 жителей лагеря остались без крыши над головой, прошло двое суток, но большинство людей до сих пор нигде не расселены. Ситуацию дополнительно осложняет то, что после пожара 35 человек, у которых уже подтвердили коронавирус, исчезли и могут дальше распространять инфекцию.

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408 несовершеннолетних мигрантов уже перевезли из Лесбоса в Фессалоники специальными авиарейсами на экстренные средства, выделенные Еврокомиссией. Также 10 сентября с острова вывезли некоторых женщин с детьми, оказавшихся в особо трудной ситуации. Для тех, кто остается на острове, органы власти организовали раздачу еды трижды в день.

В ближайшие дни на территории вблизи сгоревшего лагеря собираются установить большие палатки, чтобы временно разместить людей, но значительную проблему создает протест местных жителей и властей.

Работы по восстановлению лагеря частично уже начали, но люди заблокировали дорогу, требуя переместить лагерь куда-нибудь. Как сообщали корреспонденты, переместиться из переполненной Мории хотели бы и сами мигранты.

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Их позицию разделяет и местные власти. Мэр ближайшего к лагерю большого города Митилены Стратис Кителис вчера заявлял СМИ, что он "будет делать все возможное", чтобы лагерь в Мории закрыли совсем, и будет настаивать, чтобы на Лесбосе больше не было мигрантских лагерей.

Министр по вопросам иммиграции Нотис Митаракис в ответ на вопрос, что делать с людьми, которые ночуют под открытым небом, обвинил в ситуации местные власти.

"Мы дали распоряжение установить временные сооружения, где люди смогут спать в безопасности. К сожалению, встречным предложением местной власти было, что "все должны выехать сегодня же", это письменная позиция мэра Митилен", - заявил министр.

В настоящее время власти настроены все же восстанавливать лагерь на том же месте, "как только страсти улягутся".

10 сентября на Лесбос приезжал вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, чтобы подать сигнал, что ЕС готов помочь Греции решать ситуацию.