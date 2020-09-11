В Еврокомиссии считают, что мигрантов из сгоревшего лагеря на Лесбосе нужно вывезти с острова

Еврокомиссар Йвла Йоханссон считает, что после пожара в крупнейшем лагере мигрантов Мория, что на греческом острове Лесбос, мигрантов нужно эвакуировать вывезти с острова.

Как пишет "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью Deutsche Welle.

"Еврокомиссия оплатит корабли, которые должны прибыть сегодня, чтобы людей можно было разместить там. Мы также отправляем много оборудования. Но, по моему мнению, это - не долгосрочное решение вопроса. Я думаю, людей нужно эвакуировать с острова", - отметила Йвла Йоханссон.

Еврокомиссар добавила, что надеется уже в ближайшие недели представить новый пакт по миграции и убежищу в ЕС, который поможет решить проблему комплексно, а не только кризисную ситуацию с лагерем на Лесбосе.

"Я долгое время вела переговоры со странами-членами, парламентариями и другими заинтересованными сторонами, и я действительно думаю, что мы можем подготовить спасительное предложение, которое получит поддержку всех стран-членов. Это действительно необходимо и для солидарности между странами-членами, и для солидарности с людьми, которым сейчас приходится жить на улице", - говорит она.

Напомним, два дня назад пожар полностью уничтожил крупнейший в Греции лагерь мигрантов. После этого около 13 000 (по некоторым оценкам - до 19 000) его жителей оказались без крыши над головой.

Греческие власти пытаются установить временные палатки рядом со сгоревшим лагерем, чтобы разместить людей там, но местные жители и местные власти требуют совсем закрыть лагерь. Пока что центральные органы власти, несмотря на их сопротивление, настроены восстанавливать лагерь на том же месте.

10 сентября на Лесбос прибыл вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, чтобы подать сигнал, что ЕС готов помочь Греции решать ситуацию.

В этот же день депутаты немецкого Бундестага обратились к правительству с призывом переместить в Германию 5000 беженцев из Лесбоса.

В то же время Париж и Берлин выступили с инициативой принять в странах Евросоюза около 400 детей-мигрантов из лагеря без сопровождения родителей. 11 сентября Германия объявила, что примет 150 из них.