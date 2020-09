Глава МЗС Литви критикує ЄС за брак згоди щодо білоруських санкцій

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, коментуючи відсутність згоди у затвердженні санкцій щодо Білорусі, закликав колег у ЄС не пов’язувати речі, які не можна пов’язувати.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогоднішня нездатність домовитися про санкції на підтримку білорусів, які страждають і борються за демократію, підриває довіру до демократичних цінностей, за які вони борються. Деякі колеги не повинні пов'язувати речі, які не повинні бути пов'язані. Литва буде продовжувати наполягати на суттєвих діях" - написав Лінкявічюс у Twitter.

