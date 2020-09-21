Глава МЗС Литви критикує ЄС за брак згоди щодо білоруських санкцій

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, коментуючи відсутність згоди у затвердженні санкцій щодо Білорусі, закликав колег у ЄС не пов’язувати речі, які не можна пов’язувати.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогоднішня нездатність домовитися про санкції на підтримку білорусів, які страждають і борються за демократію, підриває довіру до демократичних цінностей, за які вони борються. Деякі колеги не повинні пов'язувати речі, які не повинні бути пов'язані. Литва буде продовжувати наполягати на суттєвих діях" - написав Лінкявічюс у Twitter.

Today's failure to agree on sanctions in support of Belarusians, suffering & fighting for democracy, undermine credibility of democratic values they are fighting for. Some colleagues should not link things that must not be linked. 🇱🇹will continue to insist on substantial actions. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 21, 2020

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні в понеділок не змогли затвердити рішення щодо санкцій проти представників режиму Лукашенка. Очікується, що питання санкцій обговорять лідери ЄС на саміті наприкінці цього тижня.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель сподівається, що санкції вдасться затвердити на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ.