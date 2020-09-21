Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о санкциях против режима Лукашенко

Австрия усилила коронавирусные ограничения из-за всплеска инфекций

Министры ЕС, вероятно, не согласуют санкции против режима Лукашенко - СМИ

Литва, Польша и Румыния предложат лидерам ЕС программу поддержки Беларуси






Глава МИД Литвы критикует ЕС за недостаток согласия по белорусским санкциям

Понедельник, 21 сентября 2020, 18:50

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, комментируя отсутствие согласия в утверждении санкций в отношении Беларуси, призвал коллег в ЕС не связывать вещи, которые нельзя связывать.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодняшняя неспособность договориться о санкциях в поддержку белорусов, которые страдают и борются за демократию, подрывает доверие к демократическим ценностям, за которые они борются. Некоторые коллеги не должны связывать вещи, которые не должны быть связаны. Литва будет продолжать настаивать на существенных действиях" - написал Линкявичюс в Twitter.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник не смогли утвердить решение по санкциям против представителей режима Лукашенко. Ожидается, что вопрос санкций обсудят лидеры ЕС на саммите в конце этой недели.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель надеется, что санкции удастся утвердить на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Беларусь санкции
powered by lun.ua