Глава МИД Литвы критикует ЕС за недостаток согласия по белорусским санкциям

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, комментируя отсутствие согласия в утверждении санкций в отношении Беларуси, призвал коллег в ЕС не связывать вещи, которые нельзя связывать.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодняшняя неспособность договориться о санкциях в поддержку белорусов, которые страдают и борются за демократию, подрывает доверие к демократическим ценностям, за которые они борются. Некоторые коллеги не должны связывать вещи, которые не должны быть связаны. Литва будет продолжать настаивать на существенных действиях" - написал Линкявичюс в Twitter.

Today's failure to agree on sanctions in support of Belarusians, suffering & fighting for democracy, undermine credibility of democratic values they are fighting for. Some colleagues should not link things that must not be linked. 🇱🇹will continue to insist on substantial actions.