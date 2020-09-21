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Україна з запізненням виконала рішення СОТ по програній суперечці з РФ

Понеділок, 21 вересня 2020, 19:43

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про припинення перегляду антидемпінгових заходів на аміачну селітру походженням з РФ – справу щодо цього Україна програла в СОТ у 2018 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – торговий представник України Тарас Качка.

"Сьогодні МКМТ ухвалила рішення про припинення перегляду антидемпінгових заходів на аміачну селітру походженням з РФ. Ці заходи діяли з 2008 року і обросли неймовірною кількістю юридичних хвостів. Аж до справи в СОТ (DS 493), яку Україна свого часу програла" - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Україна програла арбітраж СОТ у суперечці з РФ ще у 2018 році.

Початково арбітраж вимагав від України виконати це рішення за два місяці; згодом, на прохання Києва – погодився продовжити цей термін до 11 з половиною місяців. Кінцевою датою для цього було 15 вересня. Однак виконання рішення відбулося з запізненням – 21 вересня.

Втім, як зазначає Тарас Качка, застосування антидемпінгових заходів щодо аміачної селітри з РФ і так не має жодного практичного сенсу, адже на добрива з РФ діє і буде діяти ембарго.

Невиконання ж цього рішення арбітражу СОТ могло призвести до дискримінації українських товарів Росією у відповідь.

Слід зазначити, що Тарас Качка не уточнює, чи матиме для України наслідки запізнення у виконанні рішення СОТ.

Детальніше читайте у статті Подарунок для Росії: чому уряд сам підставився під торгові обмеження РФ

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