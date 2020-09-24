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Віцепрезидент Єврокомісії пішов на карантин через контакт із інфікованим коронавірусом

Четвер, 24 вересня 2020, 11:44

Віцепрезидент Європейської комісії та виконувач обов'язків єврокомісара з торгівлі Валдіс Домбровскіс перейшов на карантин після контакту з людиною, яка здала позитивний тест на коронавірус.

Про це Домбровскіс написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні мені повідомили, що хтось, з ким я зустрічався на початку цього тижня, виявив позитивний результат на Covid-19. Під час зустрічі дотримувалися фізичного дистанціювання. У мене немає симптомів і я почуваюся добре. Відповідно до вказівок у галузі охорони здоров'я, я пройшов тест і самоізолювався та працюватиму вдома", - написав він.

Домбровскіс у четвер мав провести пресконференцію щодо ринків капіталу ЄС та цифрових фінансів. Крім того, 2 жовтня він має бути присутнім на слуханнях в комітеті Європарламенту з питань торгівлі щодо його нещодавно визначеного торгового портфеля. Поки не ясно, чи він братиме участь у цих заходах.

Нагадаємо, 22 вересня президент Європейської ради Шарль Мішель, який в суботу мав відвідати Україну, перейшов на самоізоляцію через коронавірус в одного із працівників його служби безпеки.

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