Віцепрезидент Єврокомісії пішов на карантин через контакт із інфікованим коронавірусом

Віцепрезидент Європейської комісії та виконувач обов'язків єврокомісара з торгівлі Валдіс Домбровскіс перейшов на карантин після контакту з людиною, яка здала позитивний тест на коронавірус.

Про це Домбровскіс написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні мені повідомили, що хтось, з ким я зустрічався на початку цього тижня, виявив позитивний результат на Covid-19. Під час зустрічі дотримувалися фізичного дистанціювання. У мене немає симптомів і я почуваюся добре. Відповідно до вказівок у галузі охорони здоров'я, я пройшов тест і самоізолювався та працюватиму вдома", - написав він.

Today I was informed that someone I met earlier this week has tested positive for Covid-19. During the meeting physical distancing was observed. I have no symptoms and feel well. In line with public health guidance, I have taken a test and am self-isolating and working from home. — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) September 23, 2020

Домбровскіс у четвер мав провести пресконференцію щодо ринків капіталу ЄС та цифрових фінансів. Крім того, 2 жовтня він має бути присутнім на слуханнях в комітеті Європарламенту з питань торгівлі щодо його нещодавно визначеного торгового портфеля. Поки не ясно, чи він братиме участь у цих заходах.

Нагадаємо, 22 вересня президент Європейської ради Шарль Мішель, який в суботу мав відвідати Україну, перейшов на самоізоляцію через коронавірус в одного із працівників його служби безпеки.

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