Віцепрезидент Єврокомісії пішов на карантин через контакт із інфікованим коронавірусом

Віцепрезидент Європейської комісії та виконувач обов'язків єврокомісара з торгівлі Валдіс Домбровскіс перейшов на карантин після контакту з людиною, яка здала позитивний тест на коронавірус.

Про це Домбровскіс написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні мені повідомили, що хтось, з ким я зустрічався на початку цього тижня, виявив позитивний результат на Covid-19. Під час зустрічі дотримувалися фізичного дистанціювання. У мене немає симптомів і я почуваюся добре. Відповідно до вказівок у галузі охорони здоров'я, я пройшов тест і самоізолювався та працюватиму вдома", - написав він.

Today I was informed that someone I met earlier this week has tested positive for Covid-19. During the meeting physical distancing was observed. I have no symptoms and feel well. In line with public health guidance, I have taken a test and am self-isolating and working from home.