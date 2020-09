Вице-президент Еврокомиссии пошел на карантин из-за контакта с инфицированным коронавирусом

Вице-президент Европейской комиссии и исполняющий обязанности еврокомиссара по торговле Валдис Домбровскис ушел на карантин после контакта с человеком, который сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом Домбровскис написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мне сообщили, что кто-то, с кем я встречался в начале этой недели, показал положительный результат теста на коронавирус. Во время встречи придерживались физического дистанцирования. У меня нет симптомов и я чувствую себя хорошо. В соответствии с указаниями в области здравоохранения, я прошел тест и самоизолировался и буду работать дома", - написал он.

Today I was informed that someone I met earlier this week has tested positive for Covid-19. During the meeting physical distancing was observed. I have no symptoms and feel well. In line with public health guidance, I have taken a test and am self-isolating and working from home.