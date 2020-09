Сенатори США представили законопроєкт про санкції проти РФ за отруєння Навального

Група сенаторів США від Республіканської та Демократичної партій представила законопроєкт, який передбачає санкції проти російських офіційних осіб, причетних до отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це оголосив один з авторів документа, сенатор-демократ Кріс Кун, повідомляє "Європейська правда".

"Уряд Путіна має довгу і погану історію використання вбивств та спроб вбивства, щоб змусити замовкнути вдома та за кордоном російських громадян, які звертали увагу на корумповану та жорстоку поведінку режиму", - написав Кун у Twitter.

Putin’s government has a long and sordid history of using murder and attempted murder to silence Russian citizens at home and abroad who have called attention to the regime’s corrupt and abusive practices.