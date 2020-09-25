Сенаторы США представили законопроект о санкциях против РФ за отравление Навального
Группа сенаторов США от Республиканской и Демократической партий представила законопроект, предусматривающий санкции против российских официальных лиц, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом объявил один из авторов документа, сенатор-демократ Крис Кун, сообщает "Европейская правда".
"Правительство Путина имеет долгую и плохую историю использования убийств и попыток убийства, чтобы заставить замолчать дома и за рубежом российских граждан, обращающих внимание на коррумпированное и жестокое поведение режима", - написал Кун в Twitter.
Putin’s government has a long and sordid history of using murder and attempted murder to silence Russian citizens at home and abroad who have called attention to the regime’s corrupt and abusive practices.— Senator Chris Coons (@ChrisCoons) September 24, 2020
Согласно законопроектом, администрация президента США должна определить, нарушила ли Россия международные договоры о запрещении химического и биологического оружия.
По итогам проверки американский президент не позднее чем через 90 дней после этого должен представить Конгрессу доклад о бывших и действующих правительственных чиновниках РФ, причастных к отравлению оппозиционного политика и сокрытию этого.
Активы внесенных в санкционный список людей в США заморозят, им также запретят въезд в страну.
Законопроект также предусматривает подготовку доклада о личном состояние президента РФ Владимира Путина и приближенных к нему лиц, "накопленном с помощью коррупционных практик".
"Отчет должен включать оценку активов, инвестиций, банковские счета, другие деловые интересы и соответствующие сведения о бенефициарных владениях Владимира Путина и членов его семьи", - говорится в документе.
Напомним, 23 сентября Министерство финансов США ввело санкции против нескольких россиян и российских компаний из сети связанного с Кремлем российского оперативника Евгения Пригожина.