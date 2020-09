Сенаторы США представили законопроект о санкциях против РФ за отравление Навального

Группа сенаторов США от Республиканской и Демократической партий представила законопроект, предусматривающий санкции против российских официальных лиц, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом объявил один из авторов документа, сенатор-демократ Крис Кун, сообщает "Европейская правда".

"Правительство Путина имеет долгую и плохую историю использования убийств и попыток убийства, чтобы заставить замолчать дома и за рубежом российских граждан, обращающих внимание на коррумпированное и жестокое поведение режима", - написал Кун в Twitter.

Putin’s government has a long and sordid history of using murder and attempted murder to silence Russian citizens at home and abroad who have called attention to the regime’s corrupt and abusive practices.