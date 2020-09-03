Посли G7 оприлюднили заяву щодо ситуації довкола обрання нового керівника САП
Посли країн "Великої сімки" нагадали про необхідність прозорого та політично нейтрального відбору керівників антикорупційних органів.
Як пише "Європейська правда", відповідна заява оприлюднена в офіційному Twitter послів "Великої сімки".
У ній нагадують, що посли G7 постійно підтримують новостворені антикорупційні інституції в Україні, а їхня незалежність і надійний правовий статус є частиною міжнародних зобов’язань.
"Забезпечення незалежності, цілісності та надійного правового статусу цих установ є важливим елементом міжнародних зобов’язань України, у тому числі в рамках співпраці з ЄС та постійної підтримки з боку міжнародних фінансових установ. Це важливо для якості життя українських громадян, а також для ділового та інвестиційного клімату в Україні.
Посли країн G7 підкреслюють необхідність відбору керівників антикорупційних установ через прозорі, засновані на досягненнях та політично нейтральні продедури", - наголошують у заяві.
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас уточнює, що заява безпосередньо стосується ситуації довкола процедури обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Боротьба з корупцією, заснована на сильних та незалежних інституціях, є центральною складовою співпраці ЄС та України у низці сфер, від "безвізу" до макрофінансової допомоги. Вищезазначені принципи (згадані у заяві G7 - ЄП) мають застосовуватися і у випадку, коли Верховна Рада висуває представників для відбору нового керівника САП", - написав Матті Маасікас.
Fight against corruption, with strong and independent institutions, is a central part of EU-Ukraine cooperation in areas from visa freedom to macro-financial assistance. The 👇 principles also need to apply when @ua_parliament nominates representatives to pick new Head for SAPO. https://t.co/VCvXVVKJOj— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) September 3, 2020
Як вже повідомляла "Європейська правда", Євросоюз, ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького, яке Рада планує ухвалити 3 вересня.
Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.