Топгенерал США пояснив, що дасть Україні нещодавній пакет допомоги на $1 млрд

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун вважає, що нещодавно оголошена військова допомога Україні в розмірі 1 мільярд євро дасть українським силам "більше гнучкості" на полі бою.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками 21-го засідання Контактної групи з питань оборони України 26 квітня, пише "Європейська правда".

Браун зазначив, що раніше українські військові, не знаючи, коли Конгрес США схвалить додаткове фінансування для військової допомоги Києву, "з часом мусили нормувати, ощадити боєприпаси".

"Тож цей пакет – і подальші пакети завдяки додатковому фінансуванню – дає їм більше гнучкості, щоб мати можливість вести операції й дієво використовувати ці ресурси проти російської загрози", – вважає він.

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Як повідомлялось, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

Напередодні радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS і їхні поставки триватимуть і в майбутньому.

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