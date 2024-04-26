Байден заявив, що планує йти на дебати з Трампом

Президент США Джо Байден заявив у п'ятницю, що візьме участь у дебатах з майбутнім кандидатом в президенти від республіканців Дональдом Трампом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Ця заява стала найчіткішим висловлюванням Байдена щодо перспективи президентських дебатів напередодні виборів, які відбудуться в листопаді цього року.

"Я буду (дебатувати). Я не знаю, коли. Я буду радий з ним дебатувати", – сказав він в інтерв'ю телеведучому Говарду Стерну.

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Раніше цього місяця радники кампанії Трампа надіслали листа до незалежної комісії, яка зазвичай санкціонує такі заходи, із закликом прискорити графік дебатів, а також провести більше, ніж три раунди дебатів, та розпочати їх на початку передвиборчого циклу.

Водночас понад десяти провідних американських новинних організацій також закликали кандидатів публічно взяти на себе зобов'язання піти на дебати.

Як зазначає Reuters, у таборі Байдена занепокоєні тим, що Трамп не дотримуватиметься правил, встановлених комісією, а деякі радники президента кажуть, що не хотіли б просувати конкурента, коли на одній сцені з ним опиниться чинний очільник Білого дому.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, проведеним на початку цього місяця, Байден має перевагу у підтримці серед зареєстрованих виборців у 41% проти 37% у Трампа.

У березні президент США Джо Байден та колишній очільник Білого дому Дональд Трамп здобули достатню кількість делегатів, щоб отримати номінацію на президентських виборах від Демократичної та Республіканської партій відповідно.

Раніше Трамп викликав Байдена на дебати після того, як відмовився дебатувати зі своїми республіканськими опонентами під час праймериз.

У відповідь президент США відмовився обіцяти взяти участь у дебатах з Трампом, заявивши, що це залежатиме від дій його ймовірного опонента.

Перед цим Байден закликав прихильників колишьої конкурентки Трампа на праймериз Ніккі Гейлі підтримати його на виборах.