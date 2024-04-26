Науседа про можливе розміщення ядерної зброї в Польщі: це був би елемент стримування

Президент Литви Гітанас Науседа підтримав свого польського колегу Анджея Дуду, який заявив про готовність Варшави розмістити в країні ядерну зброю НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на спільній з Дудою пресконференції, повідомляє Delfi.

За словами Науседи, в разі ухвалення НАТО рішення про розміщення ядерної зброї в Польщі, це сприятиме системі стримування та відповідатиме очікуванням європейської безпеки.

"Ідея розміщення ядерної зброї – це не розпалювання війни, не загроза для Росії, а ще один елемент системи стримування, який представляв би собою значний стримуючий фактор та силу", – наголосив він.

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Президент Литви зазначив, що вони з Дудою обговорювали наслідки розміщення ядерної зброї в Польщі.

"Безумовно, останнім часом відбулися події, які збільшують присутність військової сили по сусідству – зокрема, розгортання тактичної ядерної зброї. На жаль, це реальність сьогодні, як в Калінінградській області (РФ), так і, наскільки нам відомо, на території Білорусі", – вказав Науседа.

Зі свого боку, Дуда також запевнив, що можливість розміщення ядерної зброї в Польщі обговорювалася й раніше. Зараз, за його словами, дії Росії зробили цю дискусію ще більш актуальною.

"Росія порушує міжнародні угоди, міжнародні договори щодо ядерної зброї. Що б РФ не говорила – що ця програма є загрозою для них – все навпаки. Це пропаганда з їхнього боку, тому що це адекватна відповідь, тому що ми розуміємо і вважаємо, що вся територія НАТО повинна бути захищена адекватно й належним чином", – сказав він.

Раніше Дуда заявив, що запросив прем'єр-міністра Дональда Туска до президентського палацу 1 травня, щоб обговорити з ним, серед іншого, розміщення ядерної зброї за програмою НАТО Nuclear Sharing.

Нагадаємо, в інтерв’ю, яке з’явилося 22 квітня в газеті Fakt, польський президент заявив, що в разі рішення союзників "про розміщення ядерної зброї в межах спільного використання ядерної зброї також і на нашій території, з метою зміцнення безпеки східного флангу НАТО", Варшава буде готова до цього.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко прокоментував цю заяву.

Попередній уряд Польщі активно підтримував ідею долучення до програми ядерного обміну серед країн НАТО у відповідь на рішення РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс наразі не планує розгортання ядерної зброї в інших країнах у межах стримування.