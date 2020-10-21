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Євродепутати визначились, яким бачать майбутній закон ЄС про онлайн-платформи

Середа, 21 жовтня 2020, 12:27

Депутати Європарламенту 20 жовтня більшістю голосів підтримали три документи, які окреслюють їхні побажання щодо майбутнього закону ЄС про діяльність онлайн-платформ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

2 грудня Єврокомісія готується оприлюднити Акт про цифрові послуги (Digital Services Act), що відображатиме спробу ЄС краще врегулювати роботу цифрових сервісів, охопивши усі аспекти цієї сфери. Документи, підтримані євродепутатами, не є юридично зобов’язуючими, але окреслюють позицію парламенту про те, якими мають бути вимоги до онлайн-гігантів.

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Зокрема, йдеться про можливу заборони таргетованої реклами, створення процедури для скарг на нелегальний контент та боротьби з шахрайськими пропозиціями.  

У тексті зазначається, що таргетована реклама має краще контролюватися і стати менш нав’язливою, а у перспективі, можливо, повністю потрапити під заборону.

Також пропонують зобов’язати платформи дати можливість користувачам користуватися сервісами анонімно, а також - ретельніше виявляти і прибирати пропозиції шахраїв, наприклад, тих, які продають небезпечні або контрафактні товари. 

Про останню проблему неодноразово згадувала і профільний віцепрезидент Єврокомісії Маргрете Вестагер, тож така вимога, ймовірно, вже є у проєкті. 

Окрім того, депутати підтримали пропозицію розділяти "шкідливий" та "нелегальний" контент і застосовувати до них різні процедури.

Це відповідає і позиції онлайн-гігантів, як Google, Amazon, Facebook та Apple.

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