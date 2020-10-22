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У Польщі рекордні 12 тисяч заражень та новий максимум смертей

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У Польщі рекордні 12 тисяч заражень та новий максимум смертей

Четвер, 22 жовтня 2020, 11:55

У Польщі сьогодні вперше зареєстрували понад 12 тисяч нових випадків коронавірусу та найбільшу з початку епідемії кількість смертей.

Про це свідчать нові дані міністерства охорони здоров’я, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

За останню добу хворобу підтвердили ще у 12 107 людей - на понад дві тисячі більше, ніж вчорашній рекорд - 10 040 нових хворих.

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Померли 168 пацієнтів з коронавірусом, це також найбільший показник з початку епідемії в країні. Із них COVID-19 вважають безпосередньою причиною смерті для 31 людини, решта мали інші хронічні захворювання. 

У лікарнях Польщі перебувають 10 091 хворий на коронавірус, із них 812 підключені до кисню. 

У зв’язку з ситуацією уряд країни сьогодні розгляне запровадження нових обмежень для стримання епідемії. 

Згідно з соцопитуванням, проведеним United Surveys на замовлення ЗМІ RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna, понад три чверті поляків - проти "замороження" життя країни так, як це було навесні.  

Зокрема, 43% - категорично "проти" локдауну, ще близько 33% - "радше проти", тоді як "скоріше за" - 11,1%, а впевнено підтримують ідею - лише 3,6%.

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Польща Коронавірус
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