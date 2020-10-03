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Заморська територія Франції проведе другий референдум про незалежність

Субота, 3 жовтня 2020, 15:46

У Новій Каледонії вдруге за два роки відбудеться референдум з питання про незалежність від Франції. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

У листопаді 2018 року 56,7% жителів тихоокеанського архіпелагу проголосували проти незалежності. 

У неділю, 4 жовтня, вони знову дадуть відповідь на питання: "Чи бажаєте ви, щоб Нова Каледонія отримала повний суверенітет і стала незалежною?". 

У референдумі можуть взяти участь близько 180 тисяч місцевих жителів.

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Нова Каледонія - архіпелаг з десятків островів в південній частині Тихого океану, за 15 тисяч кілометрів від Парижа, що увійшов до складу Французької імперії в 1853 році. З 1998 року є особливим адміністративно-територіальним утворенням Франції. 

Нумейська угода 1998 року передбачає до трьох референдумів з питання про самовизначення Нової Каледонії. Другий і третій референдуми можуть бути організовані, якщо на першому місцеві жителі висловляться проти незалежності.

Якщо і цього разу прихильники незалежності не отримають перемоги на референдумі, не виключено, що через два роки буде організований третій референдум.

Експерти вважають, що цього разу знову переможуть прихильники збереження Нової Каледонії у складі Франції, бо два роки - занадто маленький термін, щоб на островах значним чином змінилися настрої. 

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