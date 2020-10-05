Британія, США та Нідерланди сформували найбільшу за 20 років авіаносну ударну групу

Британія, США та Нідерланди сформували нову авіаносну ударну групу (Carrier Strike Group) - найбільшу в Європі за майже 20 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Королівського флоту Британії.

Група зібралася для здійснення спільних тренувань разом з партнерами по НАТО у Північному морі - найбільших щорічних навчань НАТО Joint Warrior. Вона налічує 9 кораблів, 15 винищувачів, 11 гелікоптерів та 3000 військових з Британії, Нідерландів та США.

Центральним кораблем у ній є авіаносець HMS Queen Elizabeth - головний корабель серії авіаносців британського флоту типу "Королева Єлизавета".

До групи входять одні з найдосконаліших есмінців НАТО - HMS Diamond та HMS Defender, американський ескадрений міноносець USS The Sullivans, британські фрегати HMS Northumberland та HMS Kent і нідерландський фрегат HNLMS Evertsen.

The Royal Navy's new #CarrierStrikeGroup has assembled for the first time. @HMSQNLZ has been joined by eight other ships in the North Sea, marking the beginning of a new era of operations.



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"Захищена колом передових есмінців, фрегатів, гелікоптерів та субмарин, озброєна винищувачами п’ятого покоління, "Королева Єлизавета" може завдавати ударів з моря тоді й там, де це буде необхідно. Разом із партнерами в НАТО ми будемо готові діяти навіть за найскладніших обставин… Це потужний фактор стримування для ймовірного противника", - зазначає командувач групи Стів Мурхауз.

Ще два кораблі Королівського флоту, RFA Tideforce та RFA Fort Victoria, забезпечуватимуть постачання пального, продовольства та боєприпасів, щоб уможливити тривале перебування групи у морі.

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