Британія, США та Нідерланди сформували найбільшу за 20 років авіаносну ударну групу

Британія, США та Нідерланди сформували нову авіаносну ударну групу (Carrier Strike Group) - найбільшу в Європі за майже 20 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Королівського флоту Британії.

Група зібралася для здійснення спільних тренувань разом з партнерами по НАТО у Північному морі - найбільших щорічних навчань НАТО Joint Warrior. Вона налічує 9 кораблів, 15 винищувачів, 11 гелікоптерів та 3000 військових з Британії, Нідерландів та США.

Центральним кораблем у ній є авіаносець HMS Queen Elizabeth - головний корабель серії авіаносців британського флоту типу "Королева Єлизавета".

До групи входять одні з найдосконаліших есмінців НАТО - HMS Diamond та HMS Defender, американський ескадрений міноносець USS The Sullivans, британські фрегати HMS Northumberland та HMS Kent і нідерландський фрегат HNLMS Evertsen.

The Royal Navy's new #CarrierStrikeGroup has assembled for the first time. @HMSQNLZ has been joined by eight other ships in the North Sea, marking the beginning of a new era of operations.



