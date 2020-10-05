Британия, США и Нидерланды сформировали крупнейшую за 20 лет авианосную ударную группу

Великобритания, США и Нидерланды сформировали новую авианосную ударную группу (Carrier Strike Group) - крупнейшую в Европе за почти 20 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Королевского флота Великобритании.

Группа собралась для осуществления совместных тренировок вместе с партнерами по НАТО в Северном море - крупнейших ежегодных учений НАТО Joint Warrior. Она насчитывает 9 кораблей, 15 истребителей, 11 вертолетов и 3000 военных из Британии, Нидерландов и США.

Центральным кораблем в ней является авианосец HMS Queen Elizabeth - головной корабль серии авианосцев британского флота типа "Королева Елизавета".

В группу входят одни из самых совершенных эсминцев НАТО - HMS Diamond и HMS Defender, американский эскадренный миноносец USS The Sullivans, британские фрегаты HMS Northumberland и HMS Kent и нидерландский фрегат HNLMS Evertsen.

The Royal Navy's new #CarrierStrikeGroup has assembled for the first time. @HMSQNLZ has been joined by eight other ships in the North Sea, marking the beginning of a new era of operations.



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"Защищенная кругом передовых эсминцев, фрегатов, вертолетов и подводных лодок, вооруженная истребителями пятого поколения, "Королева Елизавета" может наносить удары с моря тогда и там, где это будет необходимо. Вместе с партнерами в НАТО мы будем готовы действовать даже в самых сложных обстоятельствах... Это мощный фактор сдерживания для вероятного противника", - отмечает командующий группы Стив Мурхауз.

Еще два корабля Королевского флота, RFA Tideforce и RFA Fort Victoria, будут обеспечивать поставки горючего, продовольствия и боеприпасов, чтобы сделать возможным длительное пребывание группы в море.

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