Британия, США и Нидерланды сформировали крупнейшую за 20 лет авианосную ударную группу

Великобритания, США и Нидерланды сформировали новую авианосную ударную группу (Carrier Strike Group) - крупнейшую в Европе за почти 20 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Королевского флота Великобритании.

Группа собралась для осуществления совместных тренировок вместе с партнерами по НАТО в Северном море - крупнейших ежегодных учений НАТО Joint Warrior. Она насчитывает 9 кораблей, 15 истребителей, 11 вертолетов и 3000 военных из Британии, Нидерландов и США.

Центральным кораблем в ней является авианосец HMS Queen Elizabeth - головной корабль серии авианосцев британского флота типа "Королева Елизавета".

В группу входят одни из самых совершенных эсминцев НАТО - HMS Diamond и HMS Defender, американский эскадренный миноносец USS The Sullivans, британские фрегаты HMS Northumberland и HMS Kent и нидерландский фрегат HNLMS Evertsen.

