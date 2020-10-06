Канада зупинила експорт до Туреччини технологій для дронів через конфлікт у Карабаху

Уряд Канади призупиняє експорт сучасної технології дронів до Туреччини на час розслідування інформації про те, що вони використовуються азербайджанськими збройними силами проти вірменських сил в Нагірному Карабаху.

Про це заявив міністр закордонних справ Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на СВС.

"За останні кілька днів були зроблені певні твердження щодо використання канадських технологій у військовому конфлікті в Нагірному Карабаху. Відповідно до жорсткого режиму експортного контролю Канади і у зв'язку з триваючими бойовими діями я призупинив дію відповідних дозволів на експорт до Туреччини, щоб дати час для подальшої оцінки ситуації", - сказав Шампань.

Міністр відреагував на заклики вірменської громади Канади та групи з роззброєння Plowshares International припинити експорт канадської оптики для дронів і лазерних систем наведення в Туреччину після повідомлень про те, що Анкара розгорнула десятки безпілотних літальних апаратів для боротьби з вірменськими силами в Нагірному Карабаху.

Експерт Project Plowshares, яка вивчала експорт канадських технологій дронів в Туреччину, сказала, що ці датчики використовуються турецькими бойовими дронами TB2 Bayraktar, що дозволяє їм бачити, що відбувається на землі вдень і вночі за будь-яких погодних умов.

Вірменія звинуватила Туреччину у використанні бойових дронів TB2 Bayraktar, залишених в Азербайджані після недавніх спільних навчань, для завдання ударів по вірменських силах з повітря, збору розвідданих та ведення артилерійського і ракетного обстрілу як військових позицій, так і цивільної інфраструктури.

Міністерство закордонних справ Туреччини у відповідь заявило, що Канада продемонструвала подвійні стандарти.

"Заява Канади про призупинення дії дозволів на експорт в нашу країну деяких товарів військового призначення з посиланням на справедливу боротьбу Азербайджану за порятунок своїх територій, що перебувають під вірменською окупацією протягом 30 років, свідчить про подвійні стандарти підходу цієї країни", - йдеться в повідомленні МЗС.