Канада остановила экспорт в Турцию технологий для дронов из-за конфликта в Карабахе

Правительство Канады приостанавливает экспорт современной технологии дронов в Турцию на время расследования информации о том, что они используются азербайджанскими вооруженными силами против армянских сил в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на СВС.

"За последние несколько дней были сделаны определенные утверждения относительно использования канадских технологий в военном конфликте в Нагорном Карабахе. В соответствии с жестким режимом экспортного контроля Канады и в связи с продолжающимися боевыми действиями я приостановил действие соответствующих разрешений на экспорт в Турцию, чтобы дать время для дальнейшей оценки ситуации", - сказал Шампань.

Министр отреагировал на призывы армянской общины Канады и группы по разоружению Plowshares International прекратить экспорт канадской оптики для дронов и лазерных систем наведения в Турцию после сообщений о том, что Анкара развернула десятки беспилотных летальных аппаратов для борьбы с армянскими силами в Нагорном Карабахе.

Эксперт Project Plowshares, изучавшая экспорт канадских технологий дронов в Турцию, сказала, что эти датчики используются турецкими боевыми дронами TB2 Bayraktar, что позволяет им видеть, что происходит на земле днем ​​и ночью при любых погодных условиях.

Армения обвинила Турцию в использовании боевых дронов TB2 Bayraktar, оставленных в Азербайджане после недавних совместных учений, для нанесения ударов по армянским силам с воздуха, сбора разведданных и ведения артиллерийского и ракетного обстрела как военных позиций, так и гражданской инфраструктуры.

Министерство иностранных дел Турции в ответ заявило, что Канада продемонстрировала двойные стандарты.

"Заявление Канады о приостановлении действия разрешений на экспорт в нашу страну некоторых товаров военного назначения со ссылкой на справедливую борьбу Азербайджана за спасение своих территорий, находящихся под армянской оккупацией в течение 30 лет, свидетельствует о двойном стандарте подхода этой страны", - говорится в сообщении МИД.