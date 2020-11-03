У Чехії знижується кількість нових інфекцій через тиждень після жорсткого карантину

Темпи зростання коронавірусної інфекції у Чехії сповільнюються через тиждень після запровадження суворих карантинних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

За останню добу підтверджено 9241 нових випадків інфікування і це на тисячу менше, ніж тиждень тому. Однак не наводяться дані про кількість проведених тестів.

Водночас рівень смертності залишається досить великим, за добу померли 108 людей.

Інфекція в понеділок приблизно на тисячу менше, ніж тиждень тому.

У Чехії нараховується 176 634 активних випадків коронавірусу, у лікарнях лікуються 7486 пацієнтів, з них 1163 - у важкому стані. П'ятий день поспіль понад тисячу людей потребують інтенсивної терапії.

Нагадаємо, надзвичайний стан у Чехії у зв’язку з пандемією коронавірусу триватиме до 20 листопада.

Минулого тижня у Чехії фіксували понад 15 тисяч заражень за добу, що було найбільшим показником з початку пандемії.

Через ситуацію з коронавірусом уряд запровадив комендантську годину з 9 вечора і до 5 ранку, починаючи від сьогодні, 28 жовтня. Ще раніше закрили школи, ресторани, магазини, що не продають товари першої необхідності, та обмежили пересування.

Прага вже оголосила, що цього року традиційні різдвяні ярмарки скасують.