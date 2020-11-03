В Чехии снижается число новых инфекций через неделю строгого карантина

Темпы роста коронавирусной инфекции в Чехии замедляются через неделю после введения строгих карантинных мер.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

За последние сутки подтвержден 9241 новый случай инфицирования, и это на тысячу меньше, чем неделю назад. Однако не приводятся данные о количестве проведенных тестов.

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В то же время уровень смертности остается достаточно большим: за сутки умерли 108 человек.

Случаев инфекции в понедельник примерно на тысячу меньше, чем неделю назад.

В Чехии насчитывается 176 634 активных случаев коронавируса, в больницах лечатся 7486 пациентов, из них 1163 - в тяжелом состоянии. Пятый день подряд более тысячи человек нуждаются в интенсивной терапии.

Напомним, чрезвычайное положение в Чехии в связи с пандемией коронавируса продлится до 20 ноября.

На прошлой неделе в Чехии фиксировали более 15 000 заражений в сутки, что было самым высоким показателем с начала пандемии.

Из-за ситуации с коронавирусом правительство ввело комендантский час с 9 вечера и до 5 утра, начиная с сегодняшнего дня, 28 октября. Еще раньше закрыли школы, рестораны, магазины, не продают товары первой необходимости, и ограничили передвижения.

Прага уже объявила, что в этом году традиционные рождественские ярмарки отменят.