ЕС ждет от Рады "быстрого выхода" из кризиса и поддерживает идею не ограничиваться вопросом КС

В ЕС надеются, что Верховная Рада быстро найдет "разумный выход" из кризиса, возникшего в результате скандального решения Конституционного суда, и поддерживают идею президента не ограничиваться вопросом КС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Посол отметил, что обеспокоен решением, поскольку оно ставит под вопрос ряд достижений Украины в борьбе с коррупцией и обязательства, которые взяла на себя Украина в ее отношениях с ЕС.

"Мы приняли во внимание, насколько срочно президент и другие органы власти начали решать эту проблему. Очень важно, чтобы сейчас украинская власть, особенно парламент, быстро нашли разумный выход из ситуации", - заявил Матти Маасикас.

Watch again the comment by @MattiMaasikas, Ambassador of the European Union to Ukraine, on the EU`s position regarding the latest ruling by the CCU for ‘Zvorotniy Vidlik’ programme. @suspilne_news pic.twitter.com/cU2tQ8jsSo