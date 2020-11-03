ЕС ждет от Рады "быстрого выхода" из кризиса и поддерживает идею не ограничиваться вопросом КС

В ЕС надеются, что Верховная Рада быстро найдет "разумный выход" из кризиса, возникшего в результате скандального решения Конституционного суда, и поддерживают идею президента не ограничиваться вопросом КС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Посол отметил, что обеспокоен решением, поскольку оно ставит под вопрос ряд достижений Украины в борьбе с коррупцией и обязательства, которые взяла на себя Украина в ее отношениях с ЕС.

"Мы приняли во внимание, насколько срочно президент и другие органы власти начали решать эту проблему. Очень важно, чтобы сейчас украинская власть, особенно парламент, быстро нашли разумный выход из ситуации", - заявил Матти Маасикас.

Watch again the comment by @MattiMaasikas, Ambassador of the European Union to Ukraine, on the EU`s position regarding the latest ruling by the CCU for ‘Zvorotniy Vidlik’ programme. @suspilne_news pic.twitter.com/cU2tQ8jsSo — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) November 3, 2020

"Мы также приняли во внимание призыв президента Зеленского о проведении общей судебной реформы в Украине. ЕС готов сотрудничать и оказывать в этом свою поддержку", - добавил посол.

Как уже сообщала "Европейская правда", в ЕС обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов и оно может стать основанием для временного приостановления безвиза.

27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Группа депутатов Европарламента обратилась к Украине с призывом восстановить функции НАПК, при этом их призыв противоречит позициям решения КС.

Согласно анализу ЕвроПравды, решение, опубликованное КС 28 октября, в случае безусловного выполнения могло бы нанести непоправимый вред евроинтеграции Украины. Подробнее об этом в редакционной статье "Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим".