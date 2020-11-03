Рада зробила крок до розблокування "польського кредиту" на 100 млн євро

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт №3039а, який має звільнити від сплати ПДВ виконавців робіт і постачальників послуг у рамках так званого "польського кредиту".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Законопроєкт має назву "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між урядом України та урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу".

Кредитну угоду на 100 млн євро терміном дії 30 років Україна і Польща підписали ще в 2015 році.

Кошти мають бути спрямовані на реконструкцію прикордонної інфраструктури: 68 млн євро - на ремонт доріг, що ведуть до кордону, 25 млн євро на пункти пропуску і 7 млн євро на ремонт будівель ДПСУ.

Попри проведення відповідних тендерів роботи досі майже ніхто не почав.

Причина – затримка з ухваленням законопроєкту №3039а, оскільки виконання робіт зі сплатою ПДВ суперечить умовам використання польського кредиту.

Детальніше про це йдеться у статті Кредит втрачених можливостей: як Україна підриває свої відносини не лише з Польщею.