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Рада зробила крок до розблокування "польського кредиту" на 100 млн євро

Вівторок, 3 листопада 2020, 17:15

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт №3039а, який має звільнити від сплати ПДВ виконавців робіт і постачальників послуг у рамках так званого "польського кредиту". 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Законопроєкт має назву "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між урядом України та урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу".

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Кредит втрачених можливостей: як Україна підриває свої відносини не лише з Польщею

Кредитну угоду на 100 млн євро терміном дії 30 років Україна і Польща підписали ще в 2015 році. 

Кошти мають бути спрямовані на реконструкцію прикордонної інфраструктури: 68 млн євро - на ремонт доріг, що ведуть до кордону, 25 млн євро на пункти пропуску і 7 млн євро на ремонт будівель ДПСУ.

Попри проведення відповідних тендерів роботи досі майже ніхто не почав. 

Причина – затримка з ухваленням законопроєкту №3039а, оскільки виконання робіт зі сплатою ПДВ суперечить умовам використання польського кредиту. 

Детальніше про це йдеться у статті Кредит втрачених можливостей: як Україна підриває свої відносини не лише з Польщею.

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