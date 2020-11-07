Зеленський привітав Байдена: наша дружба із США стає тільки міцнішою

Президент України Володимир Зеленський привітав обраного президента США Джо Байдена з перемогою на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаємо Джо Байдена і Камалу Харріс. Україна з оптимізмом дивиться в майбутнє стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Україна і США завжди співпрацювали в сфері безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. Наша дружба стає тільки міцнішою!", - написав Зеленський в Twitter.

Congratulations to @JoeBiden @KamalaHarris! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates. 🇺🇦 and 🇺🇸 have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

Окремо привітання висловив і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вітаю Джо Байдена та Камалу Гарріс із перемогою! Наші країни розділяє океан, втім нас нерозривно об’єднують спільні цінності та прагнення захищати та просувати свободу і демократію. Будемо раді бачити вас у Києві!", - написав він у Facebook.

Підрахунок голосів у США ще не завершений, однак аналітики ключових американських медіа, які підбивають проміжні підсумки голосування, вирішили, що є підстави оголосити про впевнену перемогу Байдена у Пенсільванії.

Перемога у цьому штаті дозволяє йому закріпити за собою як мінімум 284 голоси виборників.

Примітно, що за годину до оголошення Байдена переможцем з’явилися кілька емоційних твітів чинного президента Дональда Трампа. У них він, у тому числі заглавними літерами, стверджував, що він, а не Байден, переміг, при чому зробив це "з великим відривом".

Напередодні штаб Байдена пригрозив Трампу примусовим виселенням з Білого дому, якщо той буде і надалі відмовлятися визнавати свою поразку.