Зеленський привітав Байдена: наша дружба із США стає тільки міцнішою

Президент України Володимир Зеленський привітав обраного президента США Джо Байдена з перемогою на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаємо Джо Байдена і Камалу Харріс. Україна з оптимізмом дивиться в майбутнє стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Україна і США завжди співпрацювали в сфері безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. Наша дружба стає тільки міцнішою!", - написав Зеленський в Twitter.

Congratulations to @JoeBiden @KamalaHarris! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates. 🇺🇦 and 🇺🇸 have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger!