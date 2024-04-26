Польща змінює правила для українців, зброя на $6 млрд з США, Бельгія дає F-16 швидше: новини дня

Питанням № 1 на сьогоднішній зустрічі формату "Рамштайн" було посилення протиповітряної оборони України. Шеф Пентагону заявив, що поки не може оголосити конкретики з цього питання.

Разом з тим, він сьогодні оголосив про виділення $6 млрд на замовлення зброї для ЗСУ, яка має надійти впродовж декількох років. Воно включає і ракети для систем ППО.

Зеленський, під час виступу на "Рамштайні", життєво важливими пріоритетами для успіху України назвав також далекобійну зброю та артилерію.

Про все важливе і цікаве за п’ятницю, 26 квітня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Посилення ППО Україні – питання №1!

У Білому домі заявили, що засоби протиповітряної оборони наразі є пріоритетом для України.

Ключовим пріоритетом сьогоднішньої зустрічі Контактної групи з оборони України (формату "Рамштайн") як раз і були системи ППО.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон продовжує вести переговори із союзниками про можливість постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема й Patriot.

За підсумками 21-го засідання формату "Рамштайн" він заявив, що поки не може оголосити конкретики щодо цього питання.

Голова Пентагону зазначив, що в останні кілька днів він розмовляв сам-на-сам "із деякими європейськими колегами, обговорюючи це та інші питання".

"Є інші засоби, над пошуком яким ми наполегливо працюємо і, можливо, зможемо передати їх українцям швидше. Але ця робота триває", – додав очільник оборонного відомства США.

Тим часом, прем’єр Греції виключив постачання Україні систем протиповітряної оборони. Крім того, Іспанія, за даними El Pais, також відмовилася передати Україні установку Patriot, але надасть трохи ракет.

У своєму зверненні до учасників зустрічі формату "Рамштайн" президент Володимир Зеленський назвав життєво важливими пріоритетами у допомозі, якої Україна потребує від союзників, далекобійну зброю, ППО та артилерію.

Сьогодні, США оголосили про один з найбільших пакетів військової допомоги для України вартістю близько $6 млрд.

Пакет міститиме і засоби для протиповітряної оборони – ракети для комплексів Patriot та NASAMS. Також вказується обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами ППО.

Крім того, включатиме артилерійські боєприпаси, боєприпаси для HIMARS, безпілотники, антидронове обладнання.

Очікується, що вказане озброєння надходитиме в Україну протягом кількох років.

Нагадаємо, 24 квітня президент США Джо Байден підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів. Перше обладнання планують доставити в Україну протягом кількох днів.

Слід додати, що протиповітряну оборону можна буде посилити і західними винищувачами. Бельгія прискорить постачання Україні F-16, це станеться уже у 2024 році.

Міністерка оборони Бельгії після засідання формату "Рамштайн" 26 квітня оголосила про додаткову допомогу з посилення української протиповітряної оборони.

За її словами, Україні передадуть ракети для систем протиповітряної оборони з власних запасів (не уточнивши, які саме та скільки), а також виділить 200 мільйонів євро для участі в німецькій ініціативі з постачання систем ППО.

А міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення $12 млн коштів на українське виробництво дронів і чеську ініціативу з закупівлі артилерійських снарядів.

Нарощування виробництва дронів з Латвією

Норвегія за останні місяці надала Україні військової допомоги на 850 млн євро, а Естонія у координації з Данією передала Україні два патрульні катери.

А естонський депутат навіть поїхав велосипедом з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Фінансові пожертви збирають для придбання повнопривідних автомобілів і FPV-дронів для українських захисників.

Україна та Латвія нарощуватимуть виробництво дронів. Крім того, Латвія передасть Україні великий генератор.

У Швейцарії парламентський комітет підтримав план допомоги Україні на $5,5 млрд. Планують виділити кошти на підтримку реконструкції та ремонту повсякденної інфраструктури.

У Німеччині готують освітню ініціативу для працівників, щоб сприяти відновленню України, а у Польщі хочуть змінити правила прихистку для українців із простроченими документами.

Шпигуни для РФ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що викриті в останні дні випадки шпигунства на користь Росії в державах-членах Альянсу не завадять наданню військової допомоги Україні.

"Минулого тижня Німеччина заарештувала осіб, звинувачених у шпигунстві і диверсіях. А сьогодні у Великій Британії п’ятьом були висунуті звинувачення у зв'язку з ворожою державною діяльністю на користь Росії", – нагадав він.

Генсек запевнив, що члени НАТО "повністю солідарні" з Німеччиною та Британією.

"Такі дії є небезпечними і неприйнятними. Вони не зупинять нас від надання підтримки Україні. І ми тісно координуємо наші дії у відповідь на будь-які ворожі дії проти членів НАТО", – підкреслив він.

А ще, як пише Spiegel, російські урядовці хотіли допомогти ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" зі стратегією перемоги на виборах.

Видання посилається на джерела в західній розвідці.

За інформацією Spiegel, після зустрічі півтора року тому Кремль підготував маніфест із тезами про внутрішню політику Німеччини, який описував її нібито похмуре економічне й соціальне майбутнє та робив наголос на зростанні розколу в країні.

Метою документа було підвищення рейтингів "АдН" з тим, аби вона "отримала більшість на виборах усіх рівнів", пише Spiegel, додаючи, що відповідний наказ нібито віддала одна з найближчих довірених осіб правителя Росії Владіміра Путіна.

До речі, рейтинг німецьких ультраправих – найнижчий за 11 місяців.

Посилення оборони ЄС

Німеччина та Франція затвердили план спільної розробки "танка майбутнього".

Головною небезпекою для Європи президент Франції Емманюель Макрон називає російську війну проти України.

"Неодмінна умова нашої безпеки полягає в тому, що Росія не виграє загарбницьку війну, яку вона веде проти України", – заявив він.

Макрон нагадав про свою ідею стратегічної невизначеності: Європа та партнери повинні перестати говорити про те, що вони не в змозі зробити. Включно з можливістю спрямування військ в Україну.

Крім того, маючи такого агресивного сусіда, як Росія з її балістичними спроможностями та ядерною зброєю, Європа має розробити концепцію "надійної європейської оборони", за якої європейські країни будуть здатні діяти як пліч-о-пліч з США, так і "наодинці, якщо це буде необхідно". Для цього французький президент у найближчі місяці запросить партнерів до розбудови європейської оборонної ініціативи.

Про те, яким Макрон бачить майбутнє Європи у новій реальності, читайте в статті програмної директорка Міжнародного центру української перемоги (ICUV) Ірини Красноштан Три завдання Європи Макрона: як президент Франції прагне змінити ЄС та яким є місце України.

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