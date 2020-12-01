Київ виступає за створення позиції спецпредставника ЄС щодо Криму - Кулеба

Україна виступає за створення у ЄС позиції спеціального представника щодо Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю турецькому агентству Anadolu.

Кулеба сказав, що ЄС є хорошим партнером для України і підтримує її від самого початку конфлікту, але "простір для поліпшення" ще є.

"Ми хотіли б, щоб була створена позиція спеціального представника ЄС щодо Криму. Тому що ці кризи відбуваються навіть не в безпосередній близькості від Європи, вони відбуваються в Європі, і вони заслуговують особливого розгляду", - зазначив він.

Міністр зазначив, що адміністрація Дональда Трампа багато зробила для Криму, наприклад, декларацію Помпео в 2018 році.

"Але водночас обраний президент Джо Байден знає історію України та її боротьби з російською агресією з того часу, як він був віцепрезидентом при президентові Обамі", - сказав він.

"Він буде досить жорстко ставитися до Росії, коли мова зайде про її агресію проти України. І ми будемо вести всебічний, орієнтований на результат діалог з його адміністрацією з цього питання. До речі, президент Байден - перший американський президент в історії, якому не потрібно вивчати українське досьє після обрання, тому що він вже дуже добре знає це досьє", - додав міністр.