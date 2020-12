ЄС погодив продовження економічних санкцій проти Росії на пів року

Глави держав і урядів країн Європейського Союзу на саміті в четвер дали політичну згоду на продовження економічних санкцій проти Росії через її дестабілізуючі дії в Україні.

Про це оголосив прессекретар голови Євроради Баренд Лейтс, повідомляє "Європейська правда".

"На Європейській раді… є угода щодо продовження санкцій проти Росії", - написав він у Twitter.

At #EUCO agreement on conclusions EU-US relations and the roll over of the sanctions against Russia.