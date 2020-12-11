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ЄС погодив продовження економічних санкцій проти Росії на пів року

П'ятниця, 11 грудня 2020, 08:06

Глави держав і урядів країн Європейського Союзу на саміті в четвер дали політичну згоду на продовження економічних санкцій проти Росії через її дестабілізуючі дії в Україні. 

Про це оголосив прессекретар голови Євроради Баренд Лейтс, повідомляє "Європейська правда".

"На Європейській раді… є угода щодо продовження санкцій проти Росії", - написав він у Twitter.

Наприкінці листопада стало відомо, що лідери ЄС планують в грудні продовжити економічні санкції проти Росії ще на пів року без жодних суперечок. 

Санкції ЄС щодо конкретних секторів економіки РФ діють до 31 січня 2021 року. Вони були введені в 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України і спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.

З того часу ЄС кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод Росією.

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санкції Росія Донбас та ОРДЛО
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