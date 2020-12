ЕС согласовал продление экономических санкций против России на полгода

Главы государств и правительств стран Европейского Союза на саммите в четверг дали политическое согласие на продолжение экономических санкций против России из-за ее дестабилизирующих действий в Украине.

Об этом объявил пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс, сообщает "Европейская правда".

"На Европейском совете... есть соглашение о продлении санкций против России", - написал он в Twitter.

At #EUCO agreement on conclusions EU-US relations and the roll over of the sanctions against Russia.