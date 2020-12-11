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Рада ЄС схвалила кроки для створення ринку "зеленого" водню у Європі

П'ятниця, 11 грудня 2020, 16:54

Рада ЄС схвалила спільний висновок щодо кроків, які необхідно здійснити для створення у Європі ринку "зеленого" водню, що має допомогти блоку досягти своєї мети щодо "нульових" викидів парникових газів до 2050 року. 

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному пресрелізі. 

У висновках містяться політичні рекомендації щодо впровадження Водневої стратегії ЄС, презентованої у липні 2020 року. 

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Міністри зазначають, що водень, особливо з відновлюваних джерел, є ключовим інструментом для того, щоб досягти екологічних цілей ЄС, а також для економічного відновлення після кризи внаслідок епідемії коронавірусу.

"Щоб це відбулося, водневий ринок ЄС має суттєво зрости і стати більш конкурентоспроможним та привабливим для інвестицій", - зазначають у висновку.

Єврокомісію просять прописати шляхи досягнення цілей, викладених у водневій стратегії, зокрема про встановлення у ЄС щонайменш 6 ГВт електролізерів у 2020-2024 роках, та 40 ГВт до 2030 року. 

Міністри закликають створити умови, які заохочуватимуть інвестиції у сфери, що сприятимуть зменшенню парникових викидів, та переглянути для цього діючу схему "торгівлі викидами" та правила державної допомоги компаніям. 

Приватні інвестиції рекомендують заохочувати також через інструменти й фонди ЄС, такі як Європейський інвестиційний банк та механізм Connecting Europe.










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