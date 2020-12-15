У Німеччині затримали ще одного підозрюваного у причетності до "пограбування століття" у Дрездені

У Німеччині затримали ще одного підозрюваного у причетності до викрадення коштовностей з відомої скарбниці "Зелене склепіння" в Дрездені.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Речник поліції Дрездена розповів, що 21-річного підозрюваного затримали у Берліні. Його брата-спільника ще розшукують.

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Перших трьох підозрюваних затримали у листопаді цього року, а ще двох - оголосили у міжнародний розшук. На той час у поліції казали, що підозрювані пов’язані з так званим кланом Реммо - відому поліції велику родину арабського походження, члени якої причетні до інших злочинів.

В ході одного з найбільш видовищних пограбувань останніх десятиліть в листопаді 2019 року злочинці вкрали коштовності з відомої скарбниці "Зелене склепіння" в Дрездені. Серед більш ніж двох десятків викрадених коштовностей - дрезденський білий діамант і польський орден Білого Орла.

Пограбування сталося у ніч на 25 листопада. Зловмисники вломилися до скарбниці через вікно та розбили вітрину сокирою, після чого зникли із вкраденими коштовностями. Все це їм вдалося зробити за лічені хвилини.

Після цього, як розповів речник поліції Дрездена, злодії втекли з місця пограбування на авто, яке потім заховали у підземному гаражі за декілька кілометрів від музею та підпалили. Після цього вже на іншій машині, що виглядала як таксі, вони виїхали з Дрездена до Берліна.

"Зелене склепіння", як вважається, має найбагатшу колекцію художніх коштовностей у Європі. Колишня князівська скарбниця Веттинів зберігає цінності періодів від Ренесансу до класицизму.