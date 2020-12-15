В Германии задержали еще одного подозреваемого в причастности к "ограблению века" в Дрездене

В Германии задержали еще одного подозреваемого в причастности к похищению драгоценностей из известной сокровищницы "Зелёные своды" в Дрездене.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Представитель полиции Дрездена рассказал, что 21-летнего подозреваемого задержали в Берлине. Его брата-сообщника еще ищут.

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Первых трех подозреваемых задержали в ноябре этого года, а еще двух - объявили в международный розыск. В то время в полиции говорили, что подозреваемые связаны с так называемым кланом Ремми - известной полиции большой семьей арабского происхождения, члены которой причастны к другим преступлениям.

В ходе одного из самых зрелищных ограблений последних десятилетий в ноябре 2019 года преступники украли драгоценности из известной сокровищницы "Зелёные своды" в Дрездене. Среди более чем двух десятков похищенных драгоценностей - дрезденский белый бриллиант и польский орден Белого Орла.

Ограбление произошло в ночь на 25 ноября. Злоумышленники влезли в сокровищницу через окно и разбили витрину топором, после чего скрылись с украденными драгоценностями. Все это им удалось сделать за считанные минуты.

После этого, как рассказал представитель полиции Дрездена, воры скрылись с места ограбления на авто, которое затем спрятали в подземном гараже в нескольких километрах от музея и подожгли. После этого уже на другой машине, которая выглядела как такси, они выехали из Дрездена в Берлин.

"Зелёные своды", как считается, имеет самую богатую коллекцию художественных ценностей в Европе. Бывшая княжеская сокровищница Веттинов хранит ценности периодов от Ренессанса до классицизма.