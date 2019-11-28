Поліція Німеччини обіцяє 500 тисяч євро нагороди за дані про дрезденських грабіжників

За інформацію щодо пограбування дрезденської скарбниці німецькі слідчі запропонували пів мільйона євро винагороди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Таку високу винагороду слідчі готові запропонувати за інформацію, яка може призвести до розкриття злочину, знаходження і затримання злочинців, чи знаходження викрадених коштовностей.

"Ми зазирнемо під кожний камін, щоб розкрити цю справу", - заявили начальник поліції федеральної землі Саксонія Хорст Кретцшмар і старший прокурор Клаус Ревекамп.

Слідчі органи вважають, що пів мільйона євро нагороди це "ще один важливий крок, щоб повернути вкрадені коштовності зі скарбниці громадянам Саксонії і всім відвідувачам "Зеленого склепіння" і схопити злочинців".

В даний час розслідування веде Департамент по боротьбі з організованою злочинністю Дрезденської прокуратури. В даний час три прокурори зосереджені на розгляді цього злочину з метою прискорення розслідування. Всього ж спец комісія з розслідування налічує до 40 осіб.

Нагадаємо, злочинці проникли до музею з дорогоцінностями перед 5 ранку в понеділок. Вони відключили будівлю від електропостачання і потрапили всередину через вікно.

"Зелене склепіння", як вважається, має найбагатшу колекцію художніх коштовностей у Європі. Колишня князівська скарбниця Веттинів зберігає цінності періодів від Ренесансу до класицизму.

Тут виставлені золото і дорогоцінні камені, порцеляна, твори мистецтва з бурштину і слонової кістки, а також вишнева кісточка з вирізьбленими 185 обличчями.