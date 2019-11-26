Двоє грабіжників з сокирою: поліція Німеччини показала відео "пограбування століття"

Німецька поліція оприлюднила запис з камери відеоспостереження музею коштовностей "Зелене склепіння" у Дрездені під час пограбування, яке сталося напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Німецькі ЗМІ вже назвали крадіжку "пограбуванням століття". Злочинці викрали три набори з коштовним камінням, діамантами та алмазами. Їх ціну складно встановити, адже їхня історична вартість – неоціненна.

У понеділок ввечері поліція оприлюднила відео із кадрами пограбування.

На відео видно, як дві фігури з ліхтариками проникають у темну залу. Один із грабіжників, озброєний сокирою, наполегливо вдаряє кілька разів по вітрині, після чого йому вдається дістатись до коштовностей.

Хоча на відео потрапили тільки двоє крадіїв, поліція припускає, їх могло бути більше.

Ще вчора стало відомо, що злочинці проникли до скарбниці через вікно, а покинули місце злочини на автомобілі Audi, який поліція знайшла спаленим за кілька кілометрів від музею.

За інформацією видання Bild, вартість викрадених коштовностей може сягати мільярда євро.

Один з найвідоміших музеїв Німеччини "Зелене склепіння", як вважається, має найбагатшу колекцію художніх коштовностей у Європі. Колишня князівська скарбниця Веттинів зберігає цінності періодів від Ренесансу до класицизму.